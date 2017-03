Ein Trend hält ungebrochen an. Auch im letzten Jahr hat die Zahl der Fitnesswilligen bundesweit einen neuen Rekordstand erreicht. Rund 9,5 Mitglieder zählten deutsche Fitnessstudios – Tendenz steigend. Für 2016 wird zumindest ein Kratzen an der Zehn-Millionen-Marke erwartet. Nur in Großbritannien wird europaweit mit dem Schwitzen zwischen Hantelbänken und Laufbändern mehr Geld umgesetzt.



Mehr denn je ist der Gang in eines der rund siebeneinhalb Tausend Fitnessstudios zwischen Kiel und Berchtesgaden angesagt, eine milliardenschwere Branche reibt sich auch für 2016 zufrieden die Hände.

Und dennoch: Die Zahlen verstellen den Blick auf all diejenigen, die aus den unterschiedlichsten Gründen eine dauerhafte Mitgliedschaft oder auch nur ein zeitlich befristetes Abo scheuen – sei aus Kostenersparnis, Zeitmangel oder schlicht aus Desinteresse. Konstante rund 50 Millionen Bundesbürger gaben in einer Allensbacher Markt- und Werbeträger-Analyse (AWA 2016) an, in ihrer Freizeit nie ein Fitnessstudio zu besuchen. Allen Fitnesswilligen unter ihnen ist der folgende Bericht gewidmet, der zu Work-outs in den eigenen vier Wänden motivieren will und die Top 5 der häufigsten Argumente für Hometraining auflistet.

Top 1: Kosten-Ersparnis

Im Jahr 2015 gab es in der deutschsprachigen Bevölkerung ab 14 Jahre rund 7,27 Millionen Personen, die in ihrer Freizeit häufig ein Fitnessstudio besuchten. Aber: Nicht jeder kann oder will sich die Kosten für eine Mitgliedschaft leisten. Zehnerkarten und Einzelabrechnungen können dabei helfen, Kosten auch wirklich nur dann aufkommen zu lassen, wenn ein Studio aufgesucht wird.



Obwohl viele Studios kostenlose Schnuppertrainings anbieten, die oftmals auch ohne Voranmeldung gewährt werden und Zusatzleistungen wie Sauna, Bistrogutscheine oder auch Solarium beinhalten können, ist der Griff ins Portemonnaie ab dem zweiten Besuch in der Regel unvermeidlich - wobei die Preise von Anbieter zu Anbieter stark variieren. Die Margen für günstige Discount-Studios fangen mit rund zehn Euro pro Monat an – eine oftmals längere, über ein Jahr hinausreichende Mitgliedschaft vorausgesetzt.