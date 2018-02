Vogel-Inventur in Sachsen

Sachsen. Der Haussperling ist der häufigste Vogel in Sachsen. Das kam bei einer Vogelzählung heraus. An der diesjährigen »Stunde der Wintervögel« beteiligten sich in Sachsen fast 6000 Vogelfreunde. Sie zählten in 3549 Gärten insgesamt 144613 Vögel. Nachdem alle gemeldeten Vogelbeobachtungen erfasst und ausgewertet wurden, zieht der NABU Sachsen…