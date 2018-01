Zielsicher ins neue Jahr

Am 6. Januar fand das schon 18. Neujahrsschießen um den Pokal des Ortsvorstehers in Kurort Hartha statt. Die Sportschützen des 1. Schützenvereines 1991 Kurort Hartha e.V. hatten dazu nicht nur befreundete Vereine und Einwohner, sondern wieder alle Interessenten in die Raumschießanlage im Vereinshaus „Erbgericht“ in Kurort Hartha eingeladen. Die 78 Aktiven aus sieben Schützenvereinen bzw. weitere Gäste kamen aus den Landkreisen Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und Mittelsachsen sowie aus Dresden.

Die Teilnehmer erzielten während des mehr als fünfstündigen, fairen Wattkampfes mit der Groß- bzw. Kleinkaliber-Pistole, stehend freihändig (beidhändig war erlaubt), ohne Probe und mit offener Visierung, mit zwölf Schuss auf DSB-Präzisionsscheibe, in 25 m Entfernung wieder sehr gute Ergebnisse. „Vielen Dank an die Aktiven für die Geduld und die Vereinsfreunde für die gute Versorgung“, so Ortsvorsteher André Kaiser. Die Auswertung erfolgte gemeinsam durch Schießleiter des Sportschützenvereins 1745 Kesselsdorf e.V. und des gastgebenden Vereines. Im Anschluss fand die Siegerehrung durch den 1. Schützenmeister Günter Hahnefeld statt.



Über den Pokal konnte sich Tino Schuster vom gastgebenden 1. Schützenverein 1991 Kurort Hartha e mit dem Ergebnis von 111 von 120 möglichen Ringen freuen. Den zweiten Platz belegte Gastschützin Antje Schuster mit 110 Ringen. Gerd Böttcher vom Schützenverein 1481 Dippoldiswalde wurde mit 107 Ringen der Drittplatzierter.



„Der Wettkampf ist als Auftaktveranstaltung für das Sportjahr eine beliebte Tradition für die Sportschützen in der Region und im Sportschützenkreis 5 ‚Dresden und Umgebung“, sagt André Kaiser.

Zum „Schießen für jedermann“ (Kurzwaffe) lädt der 1. Schützenverein 1991 Kurort Hartha e.V. jeden Mittwoch (außer Feiertage), 19 Uhr, in die Raumschießanlage im Vereinshaus „Erbgericht“ ein (Kontakt: 1. Schützenmeister Günter Hahnefeld, Tel. 035055-61489, E-Mail: ghahnefeld@web.de)