"Gut Strom" zur 110. Schifferfastnacht

Brezel an die Mäntel nähen, Schiffsmodelle putzen, die Hafenbar einrichten und Reisig binden – der Schifferverein Rathen steht in den Startlöchern für seinen 110. Schifferball am 10. Februar. Bei dem diesjährigen Ereignis – einem kleinen Jubiläum – geht es frühzeitig los, sagt Lothar Hanisch, der neue erste Vorstand des 1908 gegründeten Traditionsvereins. Bereits ab 8 Uhr sind die Musikanten der Schalmeienkapelle Bad Gottleuba unterwegs, wecken lautstark Einwohner und Gäste. Parallel sind die Frauen fleißig, schmieren unentwegt Fischsemmeln für den Umzug. Ab 13.30 Uhr wird dann schwungvoll das traditionelle Schifferfest gefeiert. Los geht der ganze Trubel 13.45 Uhr. Vor dem Tante Uwe Laden (ehemals Lebensmittelgeschäft R.W. KARSCH) in Niederrathen (Am Grünbach 2) formiert sich der Festumzug, der sich zunächst in einer großen Runde durch Niederrathen (rechtselbisch) und später auf der linkselbischen Seite durch Oberrathen bewegt.

Mit einem mehrfachen "Gut Strom!" und einem Tusch der Schalmeienkapelle Bad Gottleuba, setzt sich um 14 Uhr der Tross in Bewegung. An der Spitze laufen der Strommeister, der erste Vorstand und der Zugführer, dahinter die Abordnungen der Schiffervereine aus dem Oberen Elbtal – Reinhardtsdorf, Schmilka, Hirschmühle, Postelwitz, Prossen, Königstein und Stadt Wehlen und die zahlreichen befreundeten anderen mehr als zwölf Gastvereine von der Saale, Elbe und Weser. Es folgen der Fahnenträger und Mitglieder vom Schifferverein Rathen, Matrosen, die die 13 Schiffsmodelle tragen, zwei Brezelmänner, mehrere Marketenderinnen und ein Blumenmädchen. Unterwegs spielen die Musikanten im Tross Ständchen. Nach dem Umzug werden Gastgeber und Gäste „ im Hafen “, sprich im Hotel Amselgrundschlösschen, „ anlanden “. 15.30 Uhr wollen Gastgeber und Gäste dort sein.

Im Hotel geht es dann nahtlos weiter – 16 Uhr mit Tanz für die Kinder. 19.30 Uhr nimmt dort der eigentliche Schifferball Fahrt auf - in zwei benachbarten Gaststuben. Die Delegationen marschieren mit ihren Fahnen ein. 20 Uhr wird die Schalmei mit einem Fackelumzug verabschiedet und die „Rainbow Disco“ macht Party. Stargast des Abends ist Freddy Albers, der aus dem Fernsehen bekannte „Kapitän der guten Laune“. Zu mitternächtlicher Stunde spendet ein Lagerfeuer anheimelnde Wärme. Aus Teelichtern wird im Amselgrund symbolisch ein Anker zusammengestellt. Besucher sollten beachten, dass wegen Bauarbeiten an den Bahnübergängen in Kurort Rathen (Oberrathen) am Wochenende die Bahnstrecke gesperrt ist. Der Kurort ist über Schienenersatzverkehr ab Pirna und Bad Schandau sowie Königstein erreichbar. Die Fähre hat wegen dem Schifferball ihre Betriebszeiten verlängert und setzt am Sonntag bis morgens um 2 Uhr über. (df)