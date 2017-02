Eine neue Geschäftsbeziehung?

Hoher Besuch bei der diesjährigen Schifferfastnacht in Kurort Rathen. Mit einem symbolischen Flaggentausch, der die Zusammenarbeit und Kooperation zwischen der Sächsischen Dampfschiffahrt (SDS) und dem Schifferverein Rathen neu besiegeln sollte, begann der 109. Schifferball in Kurort Rathen. SDS-Geschäftsführerin Karin Hildebrand überreichte während der Festansprache bevor sich der Umzug in Bewegung setzte, vor einem Schiffsmodell der "Weißen Flotte" eine Flagge vom Personendampfer PD "Kurort Rathen" (historischer Raddampfer, 1896 gebaut) an den Vorstand des Schiffervereines Kurort Rathen, Margit Oster-Friedrich. Dafür erhielt Hildebrand einen Wimpel mit dem Wappen von Kurort Rathen vom Bürgermeister Thomas Richter übergeben

„Wir erhalten unsere bestehenden Partnerschaften, die wir als Unternehmen in den Kommunen entlang der Elbe haben, dessen Namen ja auch die Dampfer in unserer Flotte tragen, aufrecht beziehungsweise erwecken sie wieder neu“, erklärt Robert Rausch, der SDS-Marketing-Chef. In dem Falle gilt es, die Verbundenheit zwischen dem Dampfer „Kurort Rathen“ der Sächsischen Dampfschiffahrt und dem Rathener Schifferverein zu stärken.

Wie das mit Leben erfüllt wird, würde noch besprochen. Fest steht: Man wolle sich weiterhin gegenseitig unterstützen, Veranstaltungen auszugestalten und an selbigen gegenseitig teilnehmen, so wie beispielsweise im vergangenen August, als sämtliche Schiffervereine zum Dresdner Stadtfest anlässlich des 800. Jubiläums der Kreuzkirche im Kreuzug in Uniformen mitliefen und in einem Bild die Dresdner Dampferflotte, die ihr 180-jähriges Jubiläum feierte, die Elbeschifffahrt präsentierten und Flagge zeigten.

Eine Idee steht möglicherweise schon im Raum. Denn unter den 13 Modellen des Rathener Schiffervereins gibt es noch keinen Raddampfer "Kurort Rathen"... (df)