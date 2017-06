Konzert für Generationen

Der ATZE e.V. im Soziokulturellen Zentrum Sonnenstein lädt am 20. Juni, 14 Uhr zu einem Mehrgenerationenkonzert unter dem Motto „Listige Lieder für lustige Leute - oder umgekehrt?" ein. Liedermacher Olaf Schechten entführt alle großen und kleinen Gäste in die Welt von „Ute, der Pute", dem Helden Sam oder auch vom kleinen Kakadu – und singt davon, was passiert, wenn man mal kurz nicht aufpasst…! Nach einem leckeren Imbiss möchte Olaf gemeinsam mit den Besuchern singen, musizieren und spielen. Eigene Instrumente gern mitbringen! Anmelden: 03501/490721/22

