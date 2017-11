Weesensteiner Schlossweihnacht

Weesenstein. Traditionell lädt Schloss Weesenstein am 1. Advent zu romantischem Markttreiben ein. Allerlei Weihnachtliches - kleine Kostbarkeiten und Köstlichkeiten - bieten Handwerker und Händler der Region sowie die Restaurationen Weesensteins. Das Angebot reicht von Weihnachtsfloristik, Hölzernem und Keramischen bis zu hausgebackenem Christstollen. Sie möchten noch den einen oder anderen Nikolausstiefel füllen? Hier werden Sie fündig! Die Weesensteiner Schlossweihnacht lädt am 2. und 3. Dezember von 14 bis 19 Uhr ein.