Es brennen nicht nur Weihnachtsbäume

Friedrichswalde. In der Regel wird die Feuerwehr in diesen Tagen zu Bränden von Weihnachtsbäumen gerufen. Doch auch Bäume in der freien Natur können in Flammen aufgehen. Gegen 0.30 Uhr am Neujahrsmorgen wurde die Feuerwehr Bahretal nach Friedrichswalde gerufen. Ein großer Baum (Linde) auf einer Anhöhe in der Nähe der Kreuzung von Bahretal/Friedrichswalde-Ottendorf brannte lichterloh. Das Feuer drohte auf mehrere benachbarte Bäume überzugreifen. Auch war das Löschwasser vor Ort knapp. Deswegen wurden die Kameraden aus Nentmannsdorf nachgefordert. Mit vereinten Kräften löschten die Feuerwehrleute den teils hohlen Baum. Dazu wurde letztendlich auch Schaum eingesetzt. Gegen 2.15 Uhr rückten die Kameraden wieder in ihre Gerätehäuser ein. Bis dahin war die Ortsdurchfahrt zeitweise voll gesperrt. (mf)