Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Dachstuhl in Flammen

Meißen. In der Nacht zum Donnerstag kam es zu einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus an der Elsterwerdaer Straße in Großenhain. Aus bislang unbekannter Ursache geriet ein Teil des Dachstuhls an der Giebelseite des Hauses in Brand.

