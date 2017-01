Zum 20. Mal lädt das Begegnungscafé ein

Pirna. Am 14. Januar haben interessierte Pirnaer wieder Gelegenheit, sich mit geflüchteten Familien aus Syrien, dem Irak oder Afghanistan beim Begegnungscafé zu treffen, sich austauschen und Neues kennenzulernen und dies nun mittlerweile zum 20. Mal. Was im vorigen Jahr ganz spontan begann, hat sich in Pirna schon zu einer festen Instanz entwickelt. In den Räumen des Kirchgemeindehauses, Schlossstr. 1 werden auch dieses Mal wieder ab 14.30 Uhr Menschen unterschiedlicher Herkunft zusammenfinden und über ihren Alltag in dieser Stadt und über die Dinge, die sie bewegen, ins Gespräch kommen. Vieles ist in den letzten Wochen passiert, worüber man zweifellos sprechen wird. Uns allen sind noch die schrecklichen Bilder von Berlin lebhaft in Erinnung und so wird sicher auch eines der Themen, über die man spricht, die Frage sein, was wir alle gegen Hass und Gewalt tun können. Am 14. Januar ist wieder Zeit für angeregte Gespräche bei Kaffee und Kuchen. Die Organisatoren freuen sich, wenn Gäste Kuchen und selbst gebackene Plätzchen mitbringen! Kontakt: initiative.begegnungscafe.pirna@gmx.de

