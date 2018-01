"Zuckertütenkinder" aufgepasst!

Im vorigen Jahr war es eine Premiere. Die StadtBibliothek Pirna lud zusammen mit der Barmer zur ersten Ranzen-Party ein. Und die wurde ein voller Erfolg, auch wenn manch einer anfangs etwas skeptisch war. Schließlich begleitet der Ranzen die Schüler viele Jahre.

Am 27. Januar ist es wieder soweit, dann laden StadtBibliothek und Barmer zur 2. Ranzen-Bibo-Party ein. „Von 14 Uhr bis 17 Uhr können Schulanfänger und ihre Familien in der StadtBibliothek Pirna den Informationstag rund um den Schulbeginn nutzen, um auch den richtigen Ranzen zu finden“, lädt Sara Händler von der KTP ein. So steht zum Beispiel die Buchhandlung Steve Gladrow zur Verfügung, um das richtige Ranzenmodell heraus zu finden. Die Physiotherapie Reläxx gibt Hinweise, was aus therapeutischer Sicht bei der Ranzenwahl zu beachten ist. Die Verkehrswacht Pirna informiert zum Thema „Sicherer Schulweg“. Barmer und eine Ernährungsberaterin zeigen, was in die gesunde Frühstücksbox gehört, damit die Kinder fit fürs Lernen sind. Auch die Spielaxie Filiale Pirna ist bei der Ranzen-Bibo-Party vertreten, bietet neben Ranzenmodellen auch geeignete Spiele und Lernmaterialien für Kinder an.

Ergänzend dazu beraten die Mitarbeiterinnen der Kinderbibliothek zu Büchern und Medien für den Schulanfang. „Die Bibliotheksanmeldung ist für Schulanfänger während des Informationstages kostenfrei“, so Sara Händler. Wer Lust hat, kann sich auch mit dem Leselöwen Bibolin fotografieren lassen. Und der hat sich natürlich auch schon nach einem passenden Ranzen umgeschaut! Ines Tippmann fertigt auf Wunsch Einladungskarten für die Schuleingangsfeier mit den Fotos.

Eine Bastelstraße lädt ein, die eigene Stiftebox zu kreieren. Dabei geben ehrenamtliche Helferinnen Unterstützung. Außerdem kann gemalt und gespielt werden. Und natürlich ist auch für das leibliche Wohl mit dem „Zuckertüten-Cafe“ gesorgt. Dafür ist etwas Kleingeld bereitzuhalten. Der Informationstag ist ein kostenfreies Angebot, das die Kultur- und Tourismusgesellschaft Pirna und die Barmer am letzten Januarsamstag für alle Zuckertütenkinder organisieren. (caw)