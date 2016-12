Zeugen stoppen alkoholisierten Autofahrer

Einem Autofahrer (28) war der Nissan aufgefallen, als der Wagen von der Döhlener Straße auf die Bahnhofstraße abbog. Beim Linksabbiegen war der Fahrer zu weit nach rechts gekommen und hatte einen parkenden Opel gestreift. Dabei war ein Sachschaden von insgesamt rund 2.000 Euro entstanden.



Trotz des Zusammenstoßes fuhr der Nissan ohne zu Stoppen weiter. Der 28-Jährige folgte mit seinem Wagen dem Unfallverursacher. Dabei fiel ihm die unnormale Fahrweise des Nissans auf. Der Fahrer fuhr mit nur etwa 20 km/h, hatte Probleme die Spur zu halten und geriet teilweise auf die Gegenfahrbahn. Als der Nissan an der Kreuzung Güterstraße/Dresdner Straße anhielt, verhinderte der 28-Jährige sowie zwei weitere Zeugen (w/39, m/65) die Weiterfahrt und nahmen den Fahrzeugschlüssel an sich.



Die zeitgleich alarmierten Polizeibeamten führten mit dem Nissanfahrer einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von 3,52 Promille. Die Polizisten veranlassten eine Blutentnahme und nahmen den Führerschein des Mannes in Verwahrung. Zudem fertigten sie eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie unerlaubten Entfernens vom Unfallort. (ju)



Skoda ausgeräumt



Unbekannte sind in einen Skoda Octavia am Gartenweg in Wilsdruff eingedrungen und haben das integrierte Radio-Navigationssystem sowie das Bedienfeld der Bordelektronik ausgebaut. Zu dem entstandenen Schaden liegen noch keine Angaben vor. (ml)



Spritdiebe



In der Nacht zum Dienstag machten sich Unbekannte an einem Lkw Mercedes auf einem Betriebsgelände an der Helbigsdorfer Straße in Wilsdruff, OT Limbach zu schaffen. Die Täter zapften etwa 200 Liter Dieselkraftstoff aus dem Tank des Fahrzeuges. Der entstandene Schaden liegt bei etwa 230 Euro. (ml)



Kleintransporter aufgebrochen



In der Nacht zum Dienstag zerschlugen in Neustadt i.Sa. Unbekannte die Heckscheibe eines VW Kleintransporters und stahlen aus dem Fahrzeug diverse Elektrowerkzeuge sowie Messgeräte im Gesamtwert von etwa 3.000 Euro. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 1.000 Euro. (ml)