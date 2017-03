Worauf sich Besucher freuen dürfen

Kater „Charly“ wird vermisst

Meißen. Familie Kummer aus Meißen vermisst ihren Kater „Charly". Der war während eines Tierarztbesuches in der Praxis auf der Louise-Otto-Peters-Straße in Coswig abgehauen. Zuletzt wurde er in Brockwitz gesehen. Die Besitzer freuen sich über sachdienliche Hinweise. Tel.: 0173/9273159