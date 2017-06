Willkommensparty für Neu-Pirnaer

Anfang des Jahres wurde diese Aktion des Pirnaer Citymanagement angekündigt, nun gab es den ersten Termin. Der Oberbürgermeister Klaus-Peter Hanke lud Neu-Pirnaer ins Rathaus ein, um sie zu Begrüßen und vor allem um ihnen die Stadt vorzustellen. Damit will man die Verbundenheit mit der neuen Heimatstadt erhöhen. Ja, und ein bisschen Imagepflege ist es auch.

Eingeladen waren insgesamt 811 Personen, die seit dem 1. Januar ihren Hauptwohnsitz im Bürgerbüro im Rathaus angemeldet haben. Davon zogen 336 innerhalb des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge in die Große Kreisstadt. 475 verlegten von außerhalb des Kreisgebietes ihren Wohnsitz hierher. Aus der Stadt Dresden wurden davon allein 209 Neu-Pirnaer gezählt. Das erklärt auch die Werbeaktivitäten zum Beispiel der WGP in der Landeshauptstadt. Aus dem Ausland begrüßt die Stadt seit Jahresbeginn 65 Zugezogene, unter ihnen 13 Deutsche und 52 Ausländer. „Schön, dass Sie den Weg nach Pirna gefunden haben. Im Gegensatz zum landläufigen demographischen Trend wächst unsere Stadt stetig. Nur mit stabilen Einwohnerzahlen können wir in den kommenden Jahren unseren hohen kommunalen Lebensstandard erhalten und ausbauen", erklärte der OB den etwa 30 anwesenden Neu-Pirnaern.

Eine kurze Rathausführung durch den Oberbürgermeister, inklusive einer Kunstbetrachtung der Gemälde von Hernando Leon im großen Ratssaal zahlreiche Informationsangebote und ein kleines Präsent rundeten den Vormittag ab. "Eine Eintagsfliege war diese Veranstaltung nicht. Die nächste dieser Art soll schon im Herbst stattfinden", kündigt Stadtsprecher Thomas Gockel an. (caw)