Wie werde ich meinen Baum wieder los?

Jedes Jahr der gleiche Anblick: Die Weihnachtstage neigen sich dem Ende entgegen und der wundervoll geschmückte Baum hält sich nur noch mit Mühe in seinem Baumständer. Der Staubsauger machte sich schon öfter an den Nadeln auf dem Teppich zu schaffen. Wohin also nun mit dem Baum bei dem sich langsam aber stetig ankündigendem Trauerspiel? Die Freiwillige Feuerwehren in Pirna halten dafür ein paar attraktive Angebote bereit:

So lädt bereits die am 6. Januar die Freiwillige Feuerwehr Graupa ab 15.30 Uhr zum Weihnachtsbaumleuchten in den Graupaer Schlosspark ein. Neben der heißen Entsorgung ist auch für das leibliche Wohl gesorgt. Für diejenigen, die noch etwas wehmütig an der heimischen Nordmanntanne hängen, besteht am 13. Januar ab 16 Uhr bei den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr in Pratzschwitz und ab 17 Uhr bei der Freiwilligen Feuerwehr in Neundorf die Möglichkeit, sich vom weihnachtlichen Grün zu trennen.

An diesem Tag lädt auch die Freiwillige Feuerwehr Copitz um 14 Uhr zum Weihnachtsbaumleuchten auf der Schillerstraße gegenüber dem ehemaligen DISKA-Markt ein. Auch hier warten Grillwürste und Glühwein auf die Besucher.

„Bei all diesen Aktionen gilt jedoch: Die Weihnachtsbäume werden nur am Tag der Veranstaltung entgegen genommen. Die Veranstaltungen dienen nicht dazu, noch schnell die letzten Gartenabfälle aus dem Vorjahr loszuwerden“, weist Stadtsprecher Thomas Gockel hin. Private Haushalte können ihre Weihnachtsbäume auch zu den offiziellen Terminen des Zweckverbandes Abfall Oberes Elbtal an den Sammelplätzen abgeben.

Weitere Informationen zur Entsorgung finden Sie unter www.zaoe.de oder im Abfallkalender.