Wer ist für diese „Sauerei“ verantwortlich?

Narrenhände beschmieren Tisch und Wände sagt der Volksmund und meint damit sinnlose, dumme Aktionen, die immer Schaden verursachen.

In dem Fall ist das beschmieren wörtlich zu nehmen. Denn was da am Wochenende (14./15. Oktober) der Oberschule am Knöchel und angrenzenden Wänden widerfuhr, ist eine große Sauerei. Wände, Türen und Fenster wurden schrecklich verunstaltet. „Derzeit gehen wir von einem finanziellen Schaden in Höhe von ca. 1.000 Euro aus. Es könnte durchaus sein, dass es nicht reicht, die Graffitis nur zu übermalen, sondern dass sogar der Putz erneuert werden muss. Und das alles auf Kosten von uns allen, denn es ist unser Steuergeld, das wir hier einsetzen müssen nur um den Urzustand wieder herzustellen“, stellt Stadtsprecherin Kerstin Nicklisch fest. Diese sinnlose und restlos dumme Aktion stellt nach einigen ähnlichen Vorfällen von Vandalismus in jüngster Vergangenheit einen vorläufigen traurigen Höhepunkt dar. . Es könne nicht sein, dass wir unser aller Eigentum in Zukunft nur noch durch hohe Zäune oder strikte Aufenthalts- und Betretungsverbote und permanente Kontrollen schützen müssen!

„Ich hoffe, dass wir die Verursacher (oder muss man schon von Tätern sprechen?) ausfindig machen“, sagt auch OB Mike Ruckh. Wer kann sachdienliche Angaben machen? Hat jemand etwas beobachtet oder Personen gesehen, die mit diesen Sachbeschädigungen in Verbindung gebracht werden können? Hinweise bitte an die Stadtverwaltung Sebnitz, Kirchstraße 5 in Sebnitz unter Tel. 035971/84 202 (Herr Kretzschmar).

Die Stadt Sebnitz zahlt eine Belohnung von 300 Euro an denjenigen, der entscheidende Hinweise zu den Verursachern und zur Aufklärung dieser Straftat gibt. Die Hinweise werden streng vertraulich behandelt. „In dieser Sache gehen wir auch anonymen Hinweisen nach“, versichert Kerstin Nicklisch. (caw)