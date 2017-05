Wer holt Wincent Weiss auf den Schulhof?

Bad Schandau/Landkreis. „Feuerwerk“, „Musik sein“ und andere - die Hits von Chartstürmer Wincent Weiss, der kürzlich an der Toskana-Therme Bad Schandau das Elbufer gerockt hat, klingen vielen noch im Ohr. Noch immer sind die Leute begeistert, wenn sie an die Open-Air-Party von MDR Jump denken. Trotz häufiger Regenschauer und völlig vermatschter Elbwiesen war es für die gut 7000 Besucher ein Erlebnis. Mit mehr als einer halben Million Klicks beim Internet-Voting hatte Bad Schandau das Musikkonzert, das von jung bis alt sämtliche Generationen angelockt hatte, in die Sächsische Schweiz geholt. Eine bessere Werbung für die Tourismusregion gerade zum Start in die neue Saison hätte es gar nicht geben können. „Ihr habt hier die wunderschönsten Berge am Start“, rief Wincent Weiss den Massen zu.

Der junge Sänger hatte als einziger Künstler abgesehen von seiner Band in einer der Suiten im Fünf-Sterne-Hotel Elbresidenz an der Therme übernachtet. „Das Zimmer war wunderschön und ich hoffe, dass ich das ganze Wellnessprogramm auch mal privat testen kann“, hatte er ins Gästebuch geschrieben. „Vielen lieben Dank für die super Betreuung und das geile Essen“, lobt er das Hotel-Team. Und das rühmt sich heute noch stolz wegen Wincent‘s netter Worte. Die Hoteliers wollen seinen Eintrag vielleicht so verstehen, dass der junge Mann aus Schleswig-Holstein noch einmal mit etwas mehr Zeit in die Sächsische Schweiz kommt. „Schön wär‘s“, sagt Bürgermeister Thomas Kunack (parteilos). „Er kannte ja unsere Gegend überhaupt noch nicht. Wir würden uns freuen, wenn er sich ohne Trubel in Ruhe in unserer Region umschaut.“

Wincent Weiss hat seine Fans nicht enttäuscht. Trotz, dass er zu dem Zeitpunkt an einer Stimmband-Entzündung litt und seine Stimme auf Geheiß der Ärzte schonen sollte, war er aufgetreten. In Bad Schandau hielt der 24-Jährige dann erstmals auch sein Debüt-Album „Irgendwas gegen die Stille“ selbst in den Händen. An dem Werk hatten er und seine Mitstreiter fast vier Jahre gearbeitet.

Apropos Wincent Weiss: Pfiffige Schulen des Landkreises Sächsische Schweiz - Osterzgebirge können jetzt ein Konzert mit ihm gewinnen. Dazu müssen sich Schüler in Absprache mit der Schulleitung schnellstmöglich auf der Homepage des privaten Hörfunksenders Hitradio RTL (im Internet unter www.hitradio-rtl.de/schulhofkonzerte/) anmelden und bis 11. Mai bei einem Internet-Voting so viele Stimmen, wie möglich sammeln. Wincent und Band kommen dann am 15. Mai an die Schule, die die meisten Stimmen erhalten hat. In der großen Hofpause feiert er dann mit den Schülern open air seine Songs auf dem Schulhof. (df)