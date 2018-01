Weihnachtsbaum-Finale am Freitag

Hoch hinaus unterm Hallendach

Cottbus. Die vorderen Plätze der aktuellen Weltrangliste geben sich beim 16. Internationalen Springer-Meeting am 31. Januar in Cottbus die Ehre. Vier Athleten, die bei einer Weltmeisterschaft schon einmal ganz oben standen, werden beim Stabhochsprung der Männer an den Start gehen.