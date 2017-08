Voller „Terminplan“ für Alexandra

Die Sorge, dass Sebnitz dieses Jahr ohne Blumenmädchen auskommen muss, war unbegründet. Zwar wurde der Blumenball im April abgesagt, aber die beiden Bewerberinnen für das Amt haben sich nicht umsonst vorbereitet. Sie stellten sich einer zehnköpfigen Jury, der sie ihre Heimatstadt vorstellen mussten und dazu einen Kunstblumenstrauß floristisch binden.

Zudem hatten die Mädchen einen besonderen praktischen Part zu absolvieren. Sie mussten sich bei der LebensArt Großharthau – Messe für Garten, Wohnen und Lifestyle – an einem Infostand als Botschafterinnen für die Kunstblumenstadt Sebnitz und das Kunstblumenhandwerk beweisen.

Alexandra Lauermann aus Cunnersdorf bei Hohnstein setzte sich gegen ihre Mitwettbewerberin durch und wird mit ihrem Lächeln für die Kunstblumenstadt werben. Sie besucht das Goethe-Gymnasium Sebnitz, ab August in der 11. Klasse. Die ersten Auftritte musste Alexandra schon beim Kultursommer absolvieren. Nun steht die 9. Sparkassen-Panoramatour vom 11. bis 13. August in Königstein, Bad Schandau, Hinterhermsdorf mit über 25 Wettbewerben an, bei der das Sebnitzer Blumenmädchen die Sieger mit küren wird.

Am 11. August startet schon der Festungslauf auf den Königstein. Am Samstag/Sonntag ist Hinterhermsdorf Zentrum der Laufsportszene. So findet am 12. August der Nationalpark-Lauf und am 13. der Lauf rund um den Weifbergturm statt. Erstmalig erhalten alle 30 km-Läufer, Wanderer und Walker, alle Etappen-Läufer und Vierfachstarter ein Funktions-Shirt und jeden Tag eine andere Medaille, die die jeweiligen landschaftlichen Sehenswürdigkeiten zeigt. Und am 5. August startet schon die 2. Sparkassen Elbe-Schrammsteintour in Bad Schandau mit acht Laufstrecken bis Tschechien. (df/caw)

Infos hier: http://www.tour-saechsische-schweiz.de/