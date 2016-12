Vierter bewaffneter Raubüberfall in Pirna

Innerhalb von nicht mal einer Woche hat am Donnerstagabend, 22. Dezember, ein Mann in Pirnas historischer Altstadt in einem Modegeschäft die 42-jährige Verkäuferin überfallen und mehrere hundert Euro Bargeld aus der Registrierkasse erbeutet.

Die Tat geschah trotz enorm hoher Polizeipräsenz in der Innenstadt, die nach der Lkw-Amok-Fahrt in Berlin angeordnet worden war. Kurz vor Ladenschluss (18.30 Uhr), etwa gegen 18.10 Uhr, bedrohte der Unbekannte die Verkäuferin im Mode Express No 1 in der Dohnaischen Straße mit vorgehaltener Pistole. Der Räuber drängte die Frau mit kurzen Anweisungen zur Garderobe in den hinter Teil des Geschäftes.

Dort fesselte er sie und griff in die Kasse aus der er das Bargeld erbeutete. Anschließend verschwand der Räuber zu Fuß. Wohin war zunächst unklar. Der Spürhund der Polizei versuchte seine Fährte aufzunehmen. Doch das misslang. Die Tat verlief nach der gleichen Vorgehensweise, wie bei den zurückliegenden drei bewaffneten Raubüberfällen in der Altstadt. Wieder hatte der Räuber eine Pistole dabei. Und auch diesmal zwang er die Verkäuferin in den hinteren Geschäftsraum bzw. in die Umkleidekabine.

Nach der Beschreibung der betroffenen Verkäuferin, die unverletzt blieb, ähnelt der Täter von seiner Gestalt demjenigen, der am 16. Dezember, einem Freitag, die Mode Galerie in der Pirnaer Gartenstraße sowie 16. September das Spirituosengeschäft „Vom Fass“ in der Pirnaer Barbiergasse überfallen hat.

Demnach fahndet die Polizei nach einem Mann, etwa 1,75 bis 1,85 Meter groß und von schlanker Gestalt, zwischen 50 und 60 Jahre alt. Er sprach hochdeutsch.

Im Pirnaer Zentrum ist es seit Sommer zu dem bereits vierten Überfall auf ein Einzelhandels-Geschäft gekommen. Am 20. August, einem Sonnabend, hatte in Pirna ein Räuber kurz vor Ladenschluss, wenige Minuten vor 14 Uhr, das Modegeschäft „Funky Town“ auf der in der Nähe liegenden Schuhgasse überfallen.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Ermittlern Hinweise auf den Täter oder die Taten geben können. Kontakt Polizei: 0351 / 4832233.

Nach dem vierten Überfall in Pirna meldete sich noch am Abend Pirnas Oberbürgermeister Klaus-Peter Hanke zu Wort. „Dieser erneute Vorfall erschüttert mich“, sagte er am Telefon. Er wolle sich heute (23. Dezember) mit der Leitung des Polizeireviers und Verantwortlichen der zuständigen Ermittlungsbehörden treffen. „Wir werden uns beraten, welche weiteren Schritte wir einleiten, um die Sicherheit für die Einzelhändler zu erhöhen.“

Eine hohe Polizeipräsenz scheint den Täter jedoch nicht zu beeindrucken. Denn auch bei dem Überfall auf der Barbiergasse („Vom Fass“) am 16. September war die Polizei wegen einer Demonstration mit einem Großaufgebot in der Stadt unterwegs.

Indes hat der Inhaber des zuletzt überfallenen Modegeschäftes reagiert: Er will 1.000 Euro Belohnung aussetzen – für Hinweise, die zur Ergreifung des mutmaßlichen Serientäters führen. (df)