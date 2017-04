Überall lodern wieder Osterfeuer

Nach alter Tradition werden zum Osterfest in Pirnas Stadtteilen Feuer entzündet. Die Flammen sollen nicht nur Wärme spenden, sondern symbolisch auch den Winter vertreiben. In Altrottwerndorf lässt der SV Pirna-Süd den Brauch erneut aufleben. Nach Pausen im Vorjahr und 2014 stellt der Verein am Karfreitag, 14. April wieder ein großes Familien-Osterfeuer auf die Beine. 16 Uhr geht das Treiben auf dem Sportplatz an der Rottwerndorfer Straße los. Mit Quadfahrten auf dem Hartplatz, einer Bastelstraße und Schminken im Vereinsheim, Hüpfburg und Trampolin im Gelände wollen die Sportfreunde zunächst Kindern vier Stunden lang Kurzweil bieten. Spätestens 19 Uhr wird das Feuer brennen. Die Linedance-Mädels unterhalten 20 Uhr mit einer viertelstündigen Show. Heißes aus dem Topf und vom Grill ist im Angebot. Auch eine Cocktailbar ist aufgebaut.

Behaglich soll es am Karfreitag, 14. April in Obervogelgesang werden. Ab 17 Uhr lodern nahe dem Gasthof Flammen in einer Schale. Leckereien brutzeln auf dem Grill. Auf der Elbwiese dort sind derzeit übrigens Osterlämmer zu sehen. Vier Lämmer grasen dort an der Seite von zwei Schafen.

In Graupa gibt es mittlerweile kein Ostern ohne festliches Feuer. Mit einem geselligen Beisammensein im Schlosspark gibt der Verein ProGraupa e.V. am Ostersonnabend, 15. April den Startschuss für die Freiluftsaison. 15.30 Uhr wird an der Feuerstelle auf der Festwiese am Jagdschloss Holz entzündet. Bis zum Abend wird ein Imbiss mit Gegrilltem wie Bratwürste, Schaschlik und Steaks sowie Getränke angeboten. Die Freiwillige Feuerwehr hat die Brandwache übernommen. Im benachbarten Bonnewitz gestaltet der Heimatverein am Sonnabend ein Osterfest. Oberhalb vom Rundling brennt das Lagerfeuer. Das Treiben beginnt 17 Uhr. Ein Osterhase soll Kindern Süßigkeiten bringen. (df)