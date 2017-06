Trotz Brand: Brötchen werden gebacken

Im Keller eines Wohnhauses in dem sich auch eine Bäckerei (Bäckerei Cremmling) befindet hatte es am Sonntagvormittag gebrannt. Im Keller geriet ein Wäschetrockner in Brand.

Der Besitzer bemerkte gegen 10.45 Uhr Rauch aus dem Keller. Danach schaltete er alle Sicherungen ab und machte das Haus somit stromlos. Sieben Fahrzeuge der umliegenden Feuerwehren rückten aus Dohna, Gorknitz, Heidenau und Meusegast an. Die Kameraden löschten zügig den Brand. Der Besitzer kam vorsorglich wegen Verdacht einer Rauchgasvergiftung in eine Klinik.

Ein Wasserrohr aus Kupfer ging bei dem Brand kaputt. Dieses wurde noch am Sonntag repariert. Mitarbeiter des Gesundheitsamtes prüften, ob die Bäckerei am Montag (12. Juni) in Betrieb gehen und wieder öffnen darf. Sie gaben grünes Licht. Somit darf der Bäcker wieder seine Brötchen und Bäckereiwaren backen. Im Einsatz waren 36 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst. Offenbar war der Wäschetrockner im Keller aufgrund eines technischen Defektes in Flammen aufgegangen. Um welchen Gerätehersteller es sich handelt, ist nicht bekannt. (mf)