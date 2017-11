Tierheimweihnacht in Krietzschwitz

Pirna. Der Tierschutzverein Pirna u.U. lädt traditionell alle Tierfreunde zur Tierheimweihnacht am 2. Dezember ein. Das Tierheim "Zum Streuner" Pirna-Krietzschwitz erwartet von 11 bis 16 Uhr alle Tierfreunde. Und die Gäste können sich um 11 Uhr auf eine Hundewanderung, eine Weihnachtstombola, Bastel- und Geschenkestand, Kinderschminken freuen. Auch für das leibliche Wohl ist mit Kaffee und Kuchen, heißen Suppen und Glühwein gesorgt. Das Tierheim bietet außerdem einen Tierheimrundgang und Infostand an. Natürlich freuen sich auch die vier- und zweibeinigen Bewohner über Gaben unterm tierischen Weihnachtsbaum Der Tierschutzverein Pirna u.U. lädt traditionell alle Tierfreunde zur Tierheimweihnacht am 2. Dezember ein. Das Tierheim "Zum Streuner" Pirna-Krietzschwitz erwartet von 11 bis 16 Uhr alle Tierfreunde. Und die Gäste können sich um 11 Uhr auf…

weiterlesen