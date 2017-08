Theater mitten auf der Wiese

Es geht wieder los! Nach den Außerirdischen, der Jagd nach dem Glück und James Blond hat sich das Landschaftstheater Sächsische Schweiz nun dem Kinderkriegen als Thema angenommen. Es gibt zu wenige! – und der Storch hat sich nach Afrika abgesetzt und lässt die Dorfbevölkerung alleine in ihrem Unwissen, wie das denn mit dem Kinderzeugen noch mal ging.

Dieses Jahr wird rings um den Zirkelstein der Lösung des Problems vergnüglich nachgegangen, an mehreren Spielorten erwandern sich die Zuschauer die bezaubernde Gegend und treffen auf Hasen, Füchse und Maulwürfe und so manche rätselhafte Gestalt, die bekannt scheint, aber frech umgedeutet frischen Wind in das muntere Spiel bringt.Los geht es immer samstags um 15.30 und sonntags um 11.30 am Dorfplatz in Schöna, es kann auch gerne eine Stunde vor Vorstellungsbeginn bei Kaffee und selbstgebackenem Kuchen gerastet werden. Premiere ist am Samstag und Sonntag, 19./20. August. Gespielt wird an den folgenden vier Wochenenden bis einschließlich 17. September. Die Vorverkaufsstellen befinden sich in Pirna und Bad Schandau in der Tourismus Information, in Dresden an den Kassen des Staatsschauspiels. Bitte an festes Schuhwerk und witterungsgemäße Kleidung denken. "Es wird immer gespielt, außer bei Schneesturm und Überschwemmung.

Also, falls Sie da noch ein paar Informationen über das Kinderkriegen benötigen … nichts wie hin!