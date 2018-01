Sturmtief haut Straßenampel um

Sturmtief hebt Behelfsampel in Pirna aus den Angeln. Orkan „ Friedrike “ fegt am 18. Januar seit 16 Uhr über den Landkreis Sächsische Schweiz. In Pirna haben Böen des Sturms auf der Bundesstraße B172 gegen 16.30 Uhr mehrere Behelfsampeln am VW Audi Autohaus, die den Verkehr an der Königsteiner Straße wegen Baustellen derzeit in der Innenstadt umleiten sollen, umgeworfen.

Dort sind die Ampeln umgefallen und liegen auf der Straße. Betroffen sind die beiden Fahrbahnen stadteinwärts. Diese sperrte die Polizei vorübergehend, die Polizei leitet den Verkehr an der Kreuzung zwischen Volkshauskreuzung und Ernst-Thälmann-Platz auf der Gegenfahrbahn vorbei. Autofahrer mussten dort Verkehrsbehinderungen in Kauf nehmen. Mitarbeiter der Verkehrstechnik Böber GmbH sowie Polizisten räumten die insgesamt vier Ampeln von der Straße und entfernten die Kabel. An der Königsteiner Straße zur Breiten Straße in Pirna flogen Warnbaken an einem Fußweg davon. Die Feuerwehr sicherte dort die Einsatzstelle.

Zahlreiche Stromausfälle und Straßensperrungen sind die aktuellen Folgen des Sturmtiefs Friederike im Landkreis. Aktuell betroffen von Stromausfällen sind beispielsweise die Ortsbereiche von Sebnitz und Dippoldiswalde.

Die B 172 ist in Höhe Festung Königstein wegen umgestürzter Bäume und einem Verkehrsunfall nicht passierbar.

Die Feuerwehren des Landkreises sind zurzeit im Dauereinsatz. Bis jetzt mussten die Kameraden zu ca. 100 Einsätzen ausrücken.

"Geknickte Baumstämme, lose Dachziegel, umgekippte Bauzäune wurden beseitigt. Das Sturmtief richtete Schäden in Tharandt, Freital, Possendorf, Müglitztal, Heidenau, Pirna, Struppen, bis hinein ins Obere Elbtal an. Von den ortsfesten Befehlsstellen nahmen bis 18 Uhr zehn der fünfzehn den Dienst auf", teilt Landratssprecherin Annette Hörichs mit..

Unter der Führung des Landrates Michael Geisler hat die Koordinierungsgruppe im Landratsamt 16 Uhr die Arbeit aufgenommen, in welcher auch ein Verbindungsbeamter der Landespolizei mitarbeitet.

17.30 Uhr der Personenverkehr der Bahn wurde eingestellt.

18 Uhr Einstellung des Busverkehrs im Gebiet des ehemaligen Weißeritzkreises ausgenommen Freital und Bannewitz. (caw/df)