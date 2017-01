37 Jahre Winterschwimmen in Pirna – am 4. Februar steigen 100 Eisbader und hartgesottene Wasserratten bunt kostümiert, gut gelaunt bei musikalischer Unterhaltung in das eisige Wasser des Natursees in Copitz. Nicht nur die aktiven Winterschwimmer des VfL, sondern auch mehr als 70 Eisbader aus ganz Deutschland haben sich angekündigt. Das wird ein buntes Spektakel, versprechen die „Pirnaer Eisbrecher" als Gastgeber. Beginn: 13.30 Uhr. Ab 14 Uhr heißt es „Eis frei!" Dann fallen am Ufer alle Hemmungen. Und alle planschen in den eiskalten Fluten.

Die Gastgeber suchen Mutige unter den Zuschauern, die mit ihnen ins kalte Wasser springen, vorausgesetzt, sie sind körperlich fit. Da die Eisbrecher in die Jahre gekommen sind, suchen sie dringend Nachwuchs! Kontakt: Rolf Reichel, Email: rolf-wiba@t-online.de.