Risiken des Altbergbaus

100.000ster Eislauf-Besucher

Dresden. Am Mittwoch, 7. März, begrüßte der Eigenbetrieb Sportstätten Dresden den 100.000. Eislauf-Besucher in dieser Saison. René Weinacht erhielt zwei Eintrittskarten (Stehplatz) für das Eishockey-Länderspiel Deutschland gegen Slowakei am 15. April, 17 Uhr, in der EnergieVerbund Arena. Weitere Informationen: www.dresden.de/eislaufen.