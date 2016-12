Polizei läuft mit MP Streife in der Innenstadt

Nach dem vierten Raubüberfall in Pirna ist die Polizei nicht nur auf dem Canalettomarkt, Pirnas Weihnachtsmarkt, sondern in der ganzen Altstadt verstärkt unterwegs. Kurz vor Weihnachten hatte ein Räuber ein Modegeschäft auf der Dohnaischen Straße überfallen, die Verkäuferin gefesselt und die Kasse ausgeraubt. Danach konnte er wie schon in den vorangegangenen Fällen unerkannt entkommen. Oberbürgermeister Klaus-Peter Hanke hat gemeinsam mit der Polizei und Ermittlern reagiert.

Nach dem neuerlichen Raub wurde die Präsenz der Polizei noch einmal erhöht - sie war nach der Lkw-Amok-Fahrt von Berlin bereits zum Schutz des Weihnachtsmarktes erhöht worden. Die Polizei geht verstärkt Streife in der historischen Altstadt. Die Polizisten sind sowohl in Uniform als auch in Zivil unterwegs, laufen Streife durch die Fußgängerzone in Pirna, Dohnaische Straße, die MP immer im Anschlag. Sicher ein ungewohntes Bild, aber notwendig.

Die Täterbeschreibung des Räubers: Er ist unscheinbar und unauffällig, etwa Ende 50 bis 60 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß, von schlanke Gestalt, ordentlich gekleidet. Er hatte eine unauffällige dunkelblaue Jacke an, eine Fließmütze auf. Er war nicht maskiert, trug keine Handschuhe und sprach hochdeutsch. (df)