Pirnas Kleinode vor die Linse holen

Architektonisch hat Pirna so einiges zu bieten; welche Kostbarkeiten aber zählen die Pirnaer zu den besonderen Schmuckstücken ihrer Stadt?

Der 7. Fotowettbewerb der Stadt steht unter dem Motto „Kleinode Pirnas“ und möchte dazu animieren, Fotografien einzureichen, die echte Sandsteinperlen – im Verborgenen oder weithin sichtbar, groß oder klein, Baudetails oder Gesamtkompositionen – zeigen. Die Stadt verlängert den Einsendeschluss bis 12. August. Alle interessierten Amateur- und Hobbyfotografen können bis zu drei Bilder unter der E-Mail-Adresse kulturfoerderung@pirna.de (max. zehn MB) einsenden oder per Post einen Datenträger in der Stadtverwaltung, Bereich Öffentlichkeitsarbeit, Am Markt 1/2, in Pirna einreichen.

Alle Infos: www.pirna.de. Eingeladen sind auch Fotogruppen in Schulen und andere Fotogemeinschaften Pirnas sowie des Landkreises.

Das Preisgericht wird aus den eingesendeten Fotos 20 bis 25 auswählen. Diese werden vergrößert und ab Herbst bis ins Frühjahr des Folgejahres in der Unterführung am Bahnhof ausgestellt. Den Bürgern und Gästen Pirnas sollen auf diese Weise bei der An- und Abreise besondere Einblicke in die Stadt geschenkt werden. „Zur Ausstellungseröffnung am 29. September ist auch OB Klaus-Peter Hanke dabei und wird das Sieger-Foto prämieren“, teilt Stadtsprecherin Jekaterina Nuikitin mit. Es winkt ein Reisegutschein für den Gewinner.