Pirnaer Altstadträuber vor Gericht

Der mutmaßliche Pirnaer Altstadt-Räuber muss sich ab heute (29. Juni) vor dem Landgericht Dresden verantworten. Ihm steht ein zu erwartender umfangreicher Prozess bevor. Bis Anfang August sind immerhin sieben Verhandlungstage angesetzt worden. Die Staatsanwaltschaft hat den 69-Jährigen Anfang April wegen insgesamt vier schwerer Raubüberfälle auf Einzelhandelsgeschäfte in Pirnas Altstadt - drei Modegeschäfte und einen Feinkostladen – angeklagt. In drei Fällen soll er die Angestellten ihrer Freiheit beraubt haben. Außerdem will das Gericht sechs Betrugsfälle verhandeln. Demnach soll der gebürtige Nordrhein-Westfale vier Wohnungen unter dem Namen des mitteldeutschen Adelsgeschlechtes „von Anhalt“ und mit gefälschten Dokumenten angemietet haben. Das Gericht will insgesamt 25 Zeugen darunter auch Polizisten und Kriminaltechniker bzw. geprellte Vermieter hören.

Für die Ermittler steht fest: Während der unheimlichen Überfallserie zwischen dem 20. August und zwei Tage vor Heiligabend vergangenen Jahres hatte der Beschuldigte die Verkäuferinnen jeweils kurz vor Ladenschluss mit vorgehaltener Pistole bedroht und die Kasseneinnahmen erbeutet. Dabei drängte er die Angestellten in die Hinterräume der Geschäfte, in drei Fällen fesselte er sie dort mit Kabelbindern, bevor er flüchtete. Zu den Vorwürfen hat sich der Beschuldigte bislang nicht geäußert, so Oberstaatsanwalt Andreas Feron. Aber die Beweislast wiegt schwer: Seine DNA wurde an einigen Tatorten gefunden. So hinterließ er eindeutige Spuren an den Kabelbindern. Auch haben die Opfer den Mann wiedererkannt und als Täter identifiziert.

Ihm auf die Schliche zu kommen, sei nach den ersten beiden Überfällen im August und September gar nicht so einfach gewesen, heißt es aus Ermittlerkreisen. Schließlich hätte man lange Zeit seine Identität nicht gekannt. Erst nach dem dritten Überfall am 16. Dezember, an seinem Geburtstag, hätten sich die Hinweise auf ihn verdichtet. Allerdings war der Schreck der Pirnaer Einzelhändler aus den bis dato angemieteten Wohnungen verschwunden und die Räume verlassen. Seit kurz vor Weihnachten wurde er per Haftbefehl gesucht. Am letzten Tag des vergangenen Jahres hatte ihn eine Polizeistreife zufällig aufgespürt. Die Beamten erkannten ihn, als er an der Seite seiner Frau in der Fußgängerzone lief. Dort wurde Friedhelm L. festgenommen.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Beschuldigte voll schuldfähig ist. Er ist seit 1978 justizbekannt. Insgesamt elf Vorstrafen belasten ihn, so Feron. Vor allem in München (Bayern) und Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen wurde er u.a. wegen Betrug, Unterschlagung und Raub verurteilt. Das Landgericht München hatte den tatverdächtigen Senior beispielsweise 1990 wegen mehrfachen schweren Raubes zu einer Freiheitsstrafe von elf Jahren und sechs Monaten verurteilt. In den jüngsten Fällen drohen ihm mindestens drei bis maximal 15 Jahre Haft. (df)