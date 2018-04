Olympiasieger wird Ehrenmitglied beim VfL

Unsichere Lkw aus dem Verkehr gezogen

Kodersdorf. Die Autobahnpolizei hat bei ihrer Streife auf der A 4 am Dienstag drei unsichere Lkw aus dem Verkehr gezogen. Am späten Vormittag offenbarte die Kontrolle eines Sattelzuges an der Anschlussstelle Kodersdorf erhebliche technische Mängel. Der 26 Jahre alte Fahrer zeigte sich ahnungslos darüber, dass am Auflieger neben gerissenen Bremsscheiben auch die Stoßdämpfer an einer Achse mangelhaft waren. Mit gerissenen Bremsscheiben war auch ein Lkw samt Anhänger am Mittag an der Anschlussstelle Nieder Seifersdorf unterwegs. Zudem fanden die Ordnungshüter die Ladung des 27-jährigen Lenkers komplett ungesichert vor. Der 58-jährige Fahrer eines 23-Tonners ohne funktionstüchtige Bremsen war sich am Nachmittag keiner Schuld bewusst, als ihn Beamte auf dem Parkplatz Am Wacheberg kontrollierten. In allen Fällen stufte ein Sachverständiger die Fahrzeuge als verkehrsunsicher ein. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt und zeigten die Ordnungswidrigkeiten an. Post dazu werden sowohl die Halter als auch die Lenker der Nutzfahrzeuge in den nächsten Wochen von der zentralen Bußgeldstelle der Landesdirektion erhalten.

