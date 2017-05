Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl

Box-EM in der BallsportArena

Dresden. Am 1. Juli wird in der neuen BallsportArena an der Magdeburger Straße die Box-Europameisterschaft im Halb-Schwergewicht ausgetragen. Der MDR überträgt den Kampf in „Sport im Osten – Boxen live". Stieglitz‘ Rücktritt Eigentlich sollte der amtierende Europameister Robert Stieglitz im Ring stehen, aber der erklärte auf einer Pressekonferenz am 23. Mai überraschend seinen Rücktritt. „Ich habe mich in den letzten Wochen mit dieser Entscheidung sehr, sehr schwer getan. Der Boxsport hat mir so viel gegeben und war in den letzten 20 Jahren mein Leben. Mein Wille, mein Kampfgeist sind zwar noch da, aber mit 35 Jahren will der Körper nicht mehr so, wie ich es noch brauche, um im Ring weiter auf hohem Niveau erfolgreich zu sein." Deshalb werden jetzt im Ring Dominic Bösel (WBO- / WBA- / IBF-Inter-Conti-Champion) tritt jetzt gegen Karo Murat, ehemaliger Europameister im Super-Mittelgewicht, an. (pm) Tickets für dieses Event gibt's in unseren WochenKurier Geschäftsstellen. Am 1. Juli wird in der neuen BallsportArena an der Magdeburger Straße die Box-Europameisterschaft im Halb-Schwergewicht ausgetragen. Der MDR überträgt den Kampf…