Nicht vor verschlossenen (Hof)Toren

Am 5. August findet die Pirnaer Hofnacht statt. Einheimische und Gäste haben dann wieder einen Abend lang Gelegenheit, die Stadt aus einem anderen Blickwinkel kennen zu lernen.

In die sonst eher ruhigen und verschlossenen Innenhöfe wird erneut Leben einziehen. Alle offiziellen Anmeldeunterlagen für Hofbetreiber sind ab sofort online unter www.pirna.de zu finden. Die Anmeldefrist läuft bis 30. Juni.

„Vor allem privaten Hausbesitzern soll die Teilnahme an der Hofnacht erleichtert werden. Sie sind wie letztes Jahr von der Teilnahmegebühr befreit und werden gebeten, sich zeitnah anzumelden – auch wenn die Idee für ein Programm vielleicht erst noch geboren werden muss“, teilt Veranstaltungsmanagerin der KTP Sara Händler mit.

Die Besucher freuen sich gerade über die leise Seite des Events, so z. B. wenn ein sonst nicht zugänglicher Hof seine Pforten öffnet und im Kerzenlicht einen Blick hinter die Kulissen gewährt.

Gern stehen die KTP als Veranstalter sowie Gastronomen mit Rat und Tat zur Seite, um die privaten Höfe geschmackvoll zu beleben. „Besonders Hofbesitzer bzw. -betreiber auf der Breiten Straße sind in diesem Jahr ausdrücklich zur Teilnahme aufgerufen“, so Sara Händler. Gemeinsam wollen die Organisatoren mit der Hofnacht zeigen, was Pirna an Attraktivität und Anziehungskraft zu bieten hat – die zahlreichen, in den letzten Jahren restaurierten Innenhöfe sind eine architektonische Kostbarkeit, wie sie in dieser Vielfalt nur selten zu finden ist.

Kontakt:kultur@pirna.de, 03501/556458 oder persönlich am Markt 7. (caw)