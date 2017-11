Mit dem Bähnle in die Wintersaison

(caw). Seit 15. November rollen die Dampfzüge der Weißeritztalbahn wieder planmäßig von Freital-Hainsberg über Dippoldiswalde bis nach Kurort Kipsdorf.

»Nach einer kurzen Pause von vier Tagen, in denen kleinere Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen an der gesamten Strecke ausgeführt wurden, startet die Schmalspurbahn in die Wintersaison«, informiert Kati Schmidt vom Betreiber SDG. Es hätte auch nicht länger dauern dürfen, denn in zwei Wochen steht das nächste große Highlight im Veranstaltungskalender der Weißeritztalbahn mit dem Kleinbahnadvent am 2. und. 3. Dezember an.

»Neben dem erweiterten Zugverkehr, die Bahn fährt dann täglich viermal bis Kipsdorf und noch einmal zusätzlich bis Dippoldiswalde, dürfen sich die Gäste auf das Weihnachtsbasteln im Bahnhof Kipsdorf, das Pyramidenanschieben in Schmiedeberg und Spechtritz, sowie die Weihnachtsmärkte in Malter und in Schellerhau freuen«, macht Kati Schmidt neugierig. Nach Schellerhau verkehrt ein Busshuttle, der die Gäste zum letzten Zug ab Kipsdorf auch wieder zurück zum Bahnhof bringt.

Am Sonntag, 3. Dezember hat die Weißeritztalbahn dann einen besonderen Gast. »Der Nikolaus hat sich angekündigt und wird an die Kinder eine kleine Überraschung verteilen«, verspricht Kati Schmidt. Alle Veranstaltungen: www.weisseritztalbahn.com