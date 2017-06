Mit 75 zur Ruhe setzen?

Sonnenwende am O-See

Olbersdorf. Der längste Tag des Jahres wird am Olbersdorfer See traditionell gefeiert. Da die Sommersonnenwende in diesem Jahr auf einen Mittwoch fällt und am darauffolgende Wochenende schon der Eibauer Bierzug ansteht, haben die Veranstalter Sonnenwendfeier am O-See in diesem Jahr kurzerhand nach vor gezogen. Daher lädt die Freizeit-Oase Olbersdorfer See bereits am 17. Juni zum Feiern ein. Die Party beginnt 19 Uhr, für die passende Musik sorgt das DJ-Team DJ S.O.N.I.C. feat. Hausmeister T. Natürlich darf auch das große Feuer nicht fehlen. Das wird am Morgen des 17. Juni aufgebaut, um keine Tiere zu schädigen, die vielleicht über Nacht in den Haufen kriechen würden. Hilfe bekommt die Freizeit-Oase dabei von Herrn Dreier vom Campingplatz mit dem Radlader, Herr Werthschütz mit einem LKW und die Fa. Herwig mit einem Bagger. Jetzt bleibt für die Veranstalter nur noch das Hoffen auf gutes Wetter. Im vergangenen Jahr war die Sonnenwende total verregnet, so dass der Termin verschoben werden musste. Leider war auch der neue Termin komplett verregnet. In Olbersdorf ist man also in diesem Jahr mit schönem Wetter dran.

