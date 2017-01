Menschen, die das Gesicht der Region prägen

Es ist eine schöne Tradition, dass zu Beginn des neuen Jahres die Bürgerpreise des Landkreises verliehen werden. Fanden in den vergangenen Jahren festliche Neujahrsempfänge statt, war es in diesem Jahr viel bescheidener. Landrat Michael Geisler hatte zu einer Feierstunde in den Kreistagssaal von Schloss Sonnenstein geladen. Mit Blick auf die schlechte Finanzlage des Landkreises und die Forderung der Landesdirektion ein Haushaltstrukturkonzept zu erstellen, wäre ein großes Fest unpassend. Eine Feierstunde, musikalisch ausgestaltet vom Posaunenquintett der Elbland Philharmonie Sachsens dagegen, rückte die in den Mittelpunkt, um die es ja ging.

„Alle Preisträger arbeiten oft schon jahrelang ehrenamtlich, im Stillen. Und doch werden sie zum Gesicht der Region, prägen dieses mit. Diese besonderen Leistungen können wir heute öffentlich zeigen und Danke sagen", würdigte landrat Michael Geisler bei seiner Begrüßung. Vier Bürgerpreise wurden schließlich verliehen.

Mit dem Bürgerpreis in der Kategorie „Jugend, Familie und Soziales" wurden Ruth und Alfred Mütze aus Sebnitz ausgezeichnet. Laudatorin Beigeordnete Kati Hille würdigte die Ausgezeichneten für ihr Engagement für notleidende und hilfesuchende Menschen sowie ihren Beitrag auf kulturellem Gebiet. In ihrem Sebnitzer Umgebindehaus haben sie eine „Kaukasusstube" eingerichtet, die für Besucher offen steht.

Den Bürgerpreis in der Kategorie „Wirtschaft, Innovation und Umwelt" erhielt Günther Rösel aus Stadt Wehlen OT Pötzscha. In seiner Laudatio dankte ihm Bürgermeister Klaus Tittel für sein langjähriges Wirken als Wanderwegewart in der Region. Seit 2004 gehört er zum Team um die Kreiswegewarte Peter Mildner und Helmut Venus. So trägt er dazu bei, die Freude an der Natur, am Wandern an Ausflügler und Touristen weiterzutragen.

In Anerkennung für seine Verdienste um den Vereinssport erhielt Ullrich Schulz aus Pirna den Bürgerpreis in der Kategorie „Sport". Die Laudatio sprach Volker Hegewald. Der Preisträger ist seit 30 Jahren Vereinsvorsitzender des Sportvereins Grün-Weiss Pirna. Die Mitorganisation der internationalen Juniorenfriedensfahrt sowie der Sparkassen- Kinder- und Jugendsportspiele im Fechten und Drachenboot sind Teil seines ehrenamtlichen Engagements.

Bürgerpreisträger der Kategorie „Herausragende ehrenamtliche Leistungen" sind Jutta und Georg Tronicke aus Maxen. Laudator Beigeordneter Heiko Weigel würdigte sie für ihr Wirken für den Heimatverein Maxen, das Maxener Heimatmuseum und das „Blaue Häusl". Sie organisieren Ausstellungen, veranstalten Führungen und tragen zur Pflege der Maxener Heimatgeschichte bei.

„Ohne unsere Mitglieder im Heimatverein wäre das alles nicht möglich gewesen", bedankt sich Jutta Tronicke spontan und hat auch einen Wunsch. „Ich hoffe, dass wir nächstes Mal auch jüngere Leute für ihre Arbeit ehren!" In der Tat alle Preisträger waren schon im fortgeschrittenen Alter!