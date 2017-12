Märchenhaftes in Potschappel

Der soziale Weihnachtsmarkt »13. Potschappler Advent« vereint Bewährtes und Neues und wird sich in diesem Jahr den Märchen aus aller Welt widmen.

Mit den Vorbereitungen haben die Kollegen vom Koordinationsbüro für Soziale Arbeit zusammen mit allen Akteuren von »Freital Net/z« schon im Herbst begonnen. »Wir sind froh, dass unser Potschappler Advent wieder in der Alten Gaswerkshalle der Freital Strom + Gas GmbH stattfinden kann. Gut funktionierende Dinge soll man nicht ändern. Neues darf aber gern hinzu kommen«, meint Jutta Kaiser vom Koordinierungsbüro. Und so darf man am 9. und 10. Dezember gespannt sein.

Neu ist in diesem Jahr zum Beispiel, dass zur Eröffnung am 9. Dezember, 15 Uhr auch Landrat Michael Geisler den Weihnachtsmarkt mit eröffnen wird. In bewährter Weise wird es aber wieder internationale Leckereien und Geschenke zum kleinen Preis geben. Oder wer möchte, kann auch selbst etwas basteln, natürlich wieder kostenfrei.

»Wie immer haben alle Mitwirkenden wieder liebevoll für den Weihnachtsmann Geschenke gesammelt, die die Augen der Kinder zum Leuchten bringen, wenn der Ruprecht seinen Geschenkesack auspackt«, ist Jutta Kaiser überzeugt.

Außerdem dürfen die kleinen Besucher wieder »Schwarz fahren«, denn die kleine Eisenbahn tuckert durch den Minimärchenwald – Mitfahrten kostenfrei! Die etwas Größeren dürfen sich per Laser im Biathlonschießen üben. Auf dem Hof sind elf Markthütten aufgebaut. Und auf der Bühne erwartet die Besucher ein buntes Programm, auch mit einem »Newcomer«.

»Erstmals tritt der Wurgwitzer Sängerverein auf. Und zum Abschluss des Programms am 9. Dezember werden ‚de Fränkis‘ Modernes und Weihnachtliches erklingen lassen«, macht Jutta Kaiser neugierig. Am 9. Dezember hat der Potschappler Advent von 14 bis 19 Uhr und am 10. Dezember 14 bis 18 Uhr geöffnet. www.sozialkoordination.de (caw)