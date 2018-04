In Pirna wurde Canaletto "geschrumpft"

Pirna. „Es war phantastisch und ohne Probe auf Anhieb perfekt. Das war rührend, das es so funktioniert hat. Ein großes Lob an die Kinder", sagt Reiner Bohrig. Der Hobby-Regisseur war genauso begeistert, wie das Publikum. Erstmals hatten kleine Leute in Pirna eins der berühmtesten Gemälde des venezianischen Malers Bernardo Bellotto, genannt Canaletto, lebendig gemacht. Grundschüler aus der 1. bis 3. Klasse schlüpften für den Zeitsprung in die Barockzeit in historische Kostüme, um Canalettos Vedute „Der Marktplatz zu Pirna" (1753 bis 1756) anno 2018 darzustellen. Sämtliche Darsteller waren geschrumpft! Zunächst verharrten in gewohnter Manier ausschließlich Mitglieder des Vereins "Der Retter der Stadt Pirna - Theophilus Jacobäer" für einige Augenblicke in der auf Leinwand gebannten Position. Dann besetzten 24 Hortkinder der Lessing-Schule eine Vielzahl der Erwachsenen-Rollen. Die Knirpse hatten sich einen Tag zuvor zu einer anderthalbstündigen Kostümprobe getroffen. „Das war wie einen großen Sack voller Flöhe hüten", erzählt Bohrig. „Das war eine Aufregung. Trage ich ein Schwert und bekomme ich ein Hut…" Teilweise waren Kostüme für die Kinder ausgeliehen worden. Teilweise stammten sie aus dem Fundus der „Retter"-Schaar. Das Nachstellen des Bildes hatten die Kinder vorher noch nie geprobt. War das Gewusel bei der Anprobe noch so groß, umso erstaunter war Bohrig, als einen Tag später die Kinder völlig ruhig und gelassen ihre Rollen übernahmen und der Wechsel mit den Erwachsenen völlig problemlos über die Bühne ging. „Ich hatte ja den Kindern lediglich den Ablauf erklärt und ihnen gesagt, dass wir ein Bild nachstellen, was früher mal ein Maler gemalt hatte." Wohl hatte die Lehrerin die Kinder gut vorbereitet. Jeder wusste, was er machen und vor allem wo er stehen musste. Hobby-Regisseur Reiner Bohrig war aber auch auf Nummer sicher gegangen. Er hatte die Figuren von eins bis 39 nummeriert, so dass sowohl die Erwachsen als auch die Kinder mit Nummernkärtchen schnell zueinander fanden. So zum Beispiel der Wasserschöpfer auf dem Brunnen im vorderen Bildteil. Den mimte zum neunten Mal Roland Guhr aus Obervogelgesang. Nach seinem Auftritt doubelte ihn für das Kinder-Canaletto-Bild der achtjährige Henrik. Genauso wie er erklomm er den Rand des Sandsteintroges und schöpfte Wasser. Es waren übrigens nicht nur die Figuren geschrumpft, sondern auch die Tiere. Die zwei Pferde des Reit- und Fahrverein Pirna-Jessen wurden durch zwei Ponys aus Bahratal ersetzt. Sogar Mischlingshund „Wotan" (14) bekam ein Double. Für die Darsteller ist es nicht leicht gewesen, einen geeigneten Vierbeiner zu finden, der direkt neben den Pferden ruhig sitzen bleibt. Aber ein Facebook-Aufruf brachte schnell den gewünschten Erfolg. „Wotan" übrigens hatte das Sitzenbleiben mit Frauchen beim Hundesportverein gelernt. Für diese Perfektion bekamen sowohl die großen und kleinen Darsteller als auch die Vierbeiner zum Schluss tollen Applaus von den mehr als hundert Zuschauern, Touristen wie Einheimischen. Danach konnten die Zuschauer selbst Teil des Bildes werden und über den Markt schlendern. Die Idee für das Kinder-Canaletto-Bild kam übrigens von der KTP Kultur- und Tourismusgesellschaft Pirna mbH. Schließlich würde ja auch in den Reihen der Darsteller Nachwuchs gesucht. Vielleicht begeistert sich der eine oder andere und übernimmt perspektivisch dauerhaft eine Rolle bei der Laienschauspielgruppe. (df)

