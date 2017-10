Gutes Miteinander der Baufirmen und Anwohner

Vorfahrt missachtet – zwei Personen verletzt

Doberschau-Gaußig. Doberschau-Gaußig, 16 Uhr: Die 33-jährige Fahrerin eines Pkw Renault befuhr die K 7253 aus Doberschau in Richtung Gaußig. An der Kreuzung zur S 119 hatte sie die Absicht, diese geradeaus in Richtung Gaußig zu überqueren. Dabei übersah sie den von rechts aus Richtung Bautzen, auf der Vorfahrtsstraße fahrenden Pkw VW. Auf Kreuzungsmitte kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. In der Folge wurde der VW gegen den aus Richtung Gaußig kommenden, an der Kreuzung wartenden Pkw Citroen mit Anhänger geschleudert.

