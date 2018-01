Glashütte auf der Filmbühne

Glashütte. Bei Glashütte Original ist schon seit Wochen alles im »Filmfieber«. Wenn bis zum 25. Februar zur 68. Berlinale die Metropole wieder zu einer der Hauptstädte des Films wird, ist die Uhrenstadt Glashütte mittendrin. Die Manufaktur unterstützt die Berlinale bereits seit 2011. In diesem Jahr ist sie zum zweiten Mal als Hauptpartner dabei und stiftet erneut den mit 50.000 Euro dotierten Glashütte Original – Dokumentarfilmpreis. »Die Auszeichnung wird auch 2018 wieder im Rahmen der offiziellen Preisverleihung im Berlinale Palast am 24. Februar von einer renommierten dreiköpfigen Jury vergeben«, teilt Thomas Meier, CEO von Glashütte Original mit. Deren Ernennung fiebert man in Glashütte wie in Berlin ebenso entgegen wie der Bekanntgabe der rund 18 aktuellen Dokumentarbeiträge aus den Sektionen, die für den Preis nominiert werden. Neben dem Preisgeld stellt Glashütte Original auch die Trophäe: eine 20 Zentimeter große Statuette aus Messing, Edelstahl und Acryl, die in aufwendiger Handarbeit in der sächsischen Manufaktur gefertigt wird. »Auch 2018 wird Glashütte Original wieder Gastgeber der ‚Golden Bear Lounge by Glashütte Original‘ sein«, kündigt Michael Hammer, Sprecher von Glashütte Original an. Dort im 1. Stock des Hotels Grand Hyatt Berlin trifft sich das Who is Who der Filmbranche. Aber schon Wochen vor dem großen Filmfest, war Glashütte Original ganz auf das magische Zelluloid eingestellt. In Vorfreude auf die Berlinale schickte die sächsische Manufaktur ihre exklusiven Zeitmesser auf eine Reise an die bedeutendsten Filmsets der Welt. Von New York, über Tokio bis Moskau, Venedig und Los Angeles übernahmen Uhren von Glashütte Original eine Hauptrolle in berühmten Filmkulissen. Bei Glashütte Original ist schon seit Wochen alles im »Filmfieber«. Wenn bis zum 25. Februar zur 68. Berlinale die Metropole wieder zu einer der Hauptstädte des Films wird, ist die Uhrenstadt Glashütte mittendrin. Die Manufaktur unterstützt die…

weiterlesen