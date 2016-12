hg 28. Dezember 2016 Artikel teilen





Geschenk geht in Flammen auf

Glashütte. Kurz nach der Bescherung ist in Glashütte das Geschenk für einen 18-Jährigen in Flammen auf gegangen. Feuerwehrleute eilten in den Ortsteil Cunnersdorf. In einer Garage gegenüber einem Wohnhaus in einem Grundstück an der Langen Straße stand ein Opel Corsa (Baujahr 2004) in Flammen.