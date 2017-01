SSV Hoyerswerda schwimmt in 24 Stunden bis nach Berlin

Lauchhammer. Heiß her ging es am Wochenende beim 24-Stunden-Schwimmen in Bad Liebenwerda. Am Ende reichte es für Platz 3.Natürlich war die Motivation zu Beginn am Samstag groß. Schon auf der Hinfahrt gab es nur ein Thema - "wie viele Kilometer schafft man? Wer ist schneller als der andere und welche Mannschaft wird den Pokal am Ende mit nach Hause nehmen?". Doch die…

weiterlesen