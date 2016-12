Feuerwehr rettet Taube aus Bastelladen

Pirna. F.: Marko Förster Ungewöhnlicher Einsatz für die Pirnaer Kameraden der Feuerwehr (Hauptwache) am Donnerstagnachmittag in der Altstadt. Ein ungebetener Gast nutze die Gunst der Stunde und flatterte unbemerkt durch die kurze Zeit geöffnete Ladentür eines Bastelfachgeschäftes (Das creative Hobby) auf der Schössergasse. Eine Mitarbeiterin des Geschäftes hörte immer wieder Geräusche. Auch Passanten sowie Kunden bemerkten die und erblickten den Eindringling im Schaufenster des Ladens. Eine Taube saß dort. Direkt innen, in der Auslage, statt vor dem Fenster. Die gerufene Polizei konnte dem Tier nicht helfen und rief die Kameraden der Feuerwehr Pirna. Diese rückten mit drei Mann an. Räumten ein paar Einrichtungen zur Seite und fingen nach kurzer Zeit den Vogel aus seiner misslichen Situation. Da die Taube augenscheinlich unverletzt war wurde sie gleich vor Ort in die Freiheit entlassen.

