Festung Königstein: Mit Trommeln und Fanfaren

Kanonen donnern, Musketen knallen, Säbel klirren: Am 17. und 18. Juni befindet sich die Festung Königstein in der Sächsischen Schweiz im Ausnahmezustand. "Die Schweden erobern den Königstein"ist ein Historienspektakel mit über 250 Akteuren aus Deutschland, Tschechien und den Niederlanden. Es erinnert an das Jahr 1639, als schwedische Truppen von Pirna kommend am Königstein vorbei nach Böhmen zogen. Seit 2010 wird die Veranstaltung einmal im Jahr durchgeführt.

Die Erstürmung der Festung – die es historisch nie gab – bildet den Höhepunkt der beiden Veranstaltungstage. Jeweils 14 Uhr erleben die Besucher die Aufführung, bei der die Angreifer mit Blindschüssen befeuert werden, als ein eindrucksvolles und lautstarkes Ereignis. Sehenswert sind außerdem der traditionelle Zapfenstreich am Samstag, 17 Uhr sowie der gemeinsame Abschlussappell aller Uniformgruppen am Sonntag, 15.30 Uhr.

Die Darsteller skizzieren ein lebendiges Bild vom militärischen und zivilen Alltag der Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Fast 20 Uniformgruppen schlagen auf dem Plateau der Wehranlage mit etwa 200 weißen Zelten ein historisches Feldlager auf. Am Samstag und Sonntag jeweils ab 10.45 Uhr und 11 Uhr erleben Festungsbesucher unter anderem Pikenier- und Fechtübungen, Anwerbe- und Gerichtsszenen sowie Aufmärsche mit Trommeln und Fanfaren. Altertümliche Berufsstände wie Waffenschmied, Gürtler und Büchsenmacher zeigen ihr Können.

Für die Veranstaltung gilt der reguläre Festungseintritt. Die Festung ist von 9 bis 18 Uhr geöffnet.

Historienspektakel "Die Schweden erobern den Königstein"

Samstag, 17. Juni, und Sonntag, 18. Juni

Festung Königstein

01824 Königstein/Sächs. Schweiz

www.festung-koenigstein.de