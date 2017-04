Entwarnung in der Papierfabrik

Dominik Grafenthin bleibt ein Eislöwe

Dresden. Der 21-jährige war in der Saison 2014/2015 als Förderlizenzspieler der Eisbären Berlin nach Dresden gekommen.Der Stürmer wurde in Berlin geboren, wuchs jedoch in Österreich auf und spielte vor seinem Wechsel in die Nachwuchsschule der Eisbären für den Wiener EV sowie den EC Salzburg. Im Eisbären-Dress kam Grafenthin in der DEL zu zwei Einsätzen. In der…

weiterlesen