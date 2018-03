Ein Balkon für »Romeo und Julia«?

Geschäftiges Treiben bis zuletzt in der Scheune im Landgut Lietze am Fuße der Burg Stolpen. Katja Knoch, die das Landgut managt und ihre Kollegin packen fleißig Kisten mit Produkten aus, die im neuen Laden der Hofscheune verkauft werden. Und zwischen den Kisten wuseln noch Handwerker, denn mit der Scheune wird der erste Bauabschnitt des Landgutes eröffnet. Am 17. März lädt Lutz Lietze ab 10 Uhr mit seinem Team zum ersten Tag der offenen Tür ein.

»Im Sommer soll dann auch das Hauptgebäude fertig sein. Dort entstehen eine Töpferei und eine Schuhmacherwerkstatt. Denn mein Ausflug ins Baugewerbe ist nicht von Dauer. Ich bleibe bei meinen Leisten und bin mit Herzblut Schuhmachermeister. Eigentlich baue ich hier alles um das Schuhmacherhandwerk herum«, schmunzelt Lietze, der auch das Orthopädie Schuhhaus Lietze in Langenwolmsdorf und weitere Schuhgeschäfte betreibt. Mit dem Landgut, das aus dem 15. bis 17. Jahrhundert stammt, erfüllt sich Lutz Lietze, der gleichzeitig Vorsitzender des Gewerbevereins Stolpen ist, auch einen insgeheimen Traum.

»Ich hatte schon länger einen Blick auf das alte Gut geworfen, vor drei Jahren hat es dann mit dem Kauf geklappt. Die Pläne, wie das hier mal aussehen soll, hatte ich schon im Kopf. Die Umsetzung freilich braucht Zeit«, so Lutz Lietze.

Behutsam wird Abschnitt für Abschnitt saniert, nur mit natürlichem Material, alte Balken werden wieder verwendet. Unter einem Dach will er traditionelles Handwerk, regionale Produzenten, eine Galerie und ein kleines Kulturzentrum vereinen. Da wird es künftig Brände aus Neukirch, Leckereien der Schokoladenmanufaktur Thürmsdorf und Heidenau, Ziegenkäse aus Lauterbach, Honig einheimischer Imker, Bonbons und Nudeln, Töpferwaren aus der Lausitz, Safran aus Stolpen oder Glas aus Lauscha, wie »Goethes Wasserglas« zu kaufen geben. Da hier auch an Wochenenden geöffnet werden soll, ist das für lokale Produzenten ein großer Vorteil, denn kleine Hofläden haben oft nur an einem Tag geöffnet.

Einen Vorgeschmack, was sich kulturell hier machen lässt, konnten die Stolpener schon bei der letzten Lesenacht bekommen. »Da haben gut 200 Besucher unsere Scheune gestürmt und ich glaube, sie waren begeistert«, so Lutz Lietze. Dank des Galeriestockwerks und der breiten Treppe, die praktischerweise mit Kissen bestückt zum Sitzen einlädt, wird jeder Winkel optimal genutzt. Wenn dann die Kleinkunstbühne vor der Scheune im Sommer fertig ist, wird es auch Theater geben. »Mit Balkon, so dass auch ‚Romeo und Julia‘ kein Problem ist«, schmunzelt Lutz Lietze. Er ist jetzt selig, denn seit Jahren sammelt Lutz Lietze altes Mobilar, Landmaschinen und Haushaltgegenstände. Bisher stand das auf dem Speicher, nun endlich dienen die Schränke, Vitrinen und Kommoden als Ladenregale und alte Maschinen erinnern an den Bauernhof von früher. Das ganze Konzept des Landgutes steht unter dem Motto «Auf Schusters Rappen«, denn das Landgut lädt zur Wanderrast ein und zum andern gibt es Hilfe für müde Füße.

Weitere Anbieter für den Hofladen sind willkommen: Tel. : 01520/2002023.