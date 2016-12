Diesel abgezapft

Wildunfall

Dienstagabend befuhr die Fahrerin (49) eines Skoda die Straße von Bischofswerda nach Neustadt. In Berthelsdorf rannte plötzlich ein Wildschwein über die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß. Das Tier verendete noch an der Unfallstelle. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 6.000 Euro. (ml)