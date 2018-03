Der "Goldburger" von Pirna

Zur Feier des Bob-Champions hat das Pirnaer Restaurant „Platzhirsch — Burger und Bier am Markt Vier“ spontan einen Gold-Burger auf die Speisekarte genommen: „Einen Goldenen Bürger für unseren Goldjungen Francesco Friedrich“, sagt Managerin Stefanie Hänel. Küchenchef Magnus Garbotz hat das Schnellgericht kreiert und ihm einen olympischen Touch verpasst.

„Von den Zutaten und der Zusammensetzung her, habe ich mir gedacht, ich schaffe mal eine kleine Verbindung zu Olympia und zu Südkorea, wo die olympischen Winterspiele ausgetragen wurden und habe mir überlegt, was sind typische koreanische Speisen und was würde zu diesem Burger passen“, berichtet der 32-Jährige Koch. Herausgekommen ist ein Burger belegt mit koreanischem Kimchi-Salat (Chinakohl), knusprigen Crispy-Chicken paniert im Pankomehl, Wasabisoße und einem asiatischen Nudelsalat und als i-Tüpfelchen oben auf dem Brötchen essbares Blattgold – „zu Ehren von Francesco, da er zweimal Gold geholt hat.“

Francesco hat den Gold-Burger persönlich getestet. Sein Urteil: „Ein Lob an den Küchenchef. Das ist mal was völlig Neues. Sehr gut, lecker - mit Hähnchen, frischem Salat, Glasnudeln. Der ist wirklich sehr gut geworden - von der Idee bis zur Umsetzung.“ Der „Gold-Burger“ ist ein Aktionsburger, ein saisonales Angebot, erklärt Küchenchef Garbotz. Zwei Wochen bis Ostern gibt es den bestimmt. „Ich habe erst einmal 100 Blattgold-Blättchen bestellt.“ Immer wieder kommt Magnus Garbotz auf neue Ideen und bringt neue Gerichte auf die Karte. „So lange, wie ihn die Gäste mögen, steht der Gold-Burger auf der Speisekarte“, verspricht Stefanie Hänel (42). Die frisch gebackene Mutti: „Wir haben ein sehr gutes Verhältnis zu Franz und sind stolz mit ihm einen zweifachen Olympia-Sieger in Pirna zu haben. Unsere Hotelgäste nebenan im Pirn'schen Hof bekommen schon seit der Hotel-Eröffnung Francesco-Frühstücksaft von Heide, damit ihr Tag immer wie ein Olympia-Sieger-Tag beginnt.“ (df)