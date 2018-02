Der doppelte Goldjunge von Pirna

Seniorin fiel nicht auf Betrügerin rein

Freital. Mit "Rate mal wer hier ist" begann gestern Nachmittag (20. Februar) ein Anruf bei einer 92-jährigen Freitalerin. Die Seniorin dachte zunächst, dass es sich um eine Bekannte handelt. Die Anruferin nahm dies natürlich auf und kam gleich zur Sache. Sie bräuchte 46.000 Euro und würde gleich vorbei kommen, um das Geld abzuholen. Doch da hatte sie die Rechnung ohne die 92-Jährige gemacht. Sie war misstrauisch geworden und hatte selbst bei ihrer richtigen Bekannten nachgefragt. (ju) Wie zu erwarten war, befand sich diese an ihrem Wohnort. Bei der Anruferin handelte es sich also um eine Betrügerin. Die Polizei rät: Legen Sie ein gesundes Misstrauen an den Tag! Fragen Sie selbst bei ihren Verwandten nach! Übergeben Sie fremden Personen niemals Geld! Ziehen Sie bei Zweifeln eine Vertrauensperson hinzu und verständigen Sie die Polizei!