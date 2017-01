Den Hut vor dieser Lebensleistung ziehen

Johannes Förster engagierte sich über Jahrzehnte in der gesamten Bandbreite des Sports. Der Pädagoge und Studienrat, der an der Goethe-Schule in Pirna wirkte, hatte während seines Lebens zahlreiche Ehrenämter inne. Leichtathletik, Rudern und Wintersport gehörten zu seinen besonderen Vorlieben, in denen er selbst aktiv war. Viele, die sich in den vergangenen gut 60 Jahren in der Region sportlich betätigten und unterwegs waren, kennen Johannes Förster und werden ihn in guter Erinnerung behalten. Schließlich hat er im Sport Generationen begleitet.